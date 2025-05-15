Двух членов ИГИЛ осудили в России за попытку подрыва суда

Суд дал 17 и 18 лет двум членам ИГИЛ за попытку подрыва в Пятигорске

Южный окружной военный суд приговорил к 17 и 18 годам лишения свободы двух членов «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), которые в прошлом году планировали подорвать здание суда в Пятигорске. Об этом Ленте.ру сообщили в пресс-службе.

Дилшода Каландарова и Мухамаджона Тилоева (оба внесены в России в список экстремистов и террористов) признали виновными в покушении на теракт и изготовлении взрывчатых веществ, а также в участии в террористической организации. Они также выплатят штраф в размере 600 тысяч рублей.

Как установил суд, подсудимые вступили в ИГИЛ в 2024 году и вместе с неустановленным руководителем запрещенной организации решили устроить теракт в Пятигорске. В качестве цели они планировали выбрать здание местного суда или прокуратуры, но после разведки остановились на первом.

16 января предполагаемые исполнители теракта купили компоненты для изготовления взрывчатки и поместили их в арендованный контейнер. А спустя десять дней Каландарова и Тилоева задержали сотрудники силовых структур.