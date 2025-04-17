Целью захваченного ФСБ террориста оказался концерт Павла Воли в Пятигорске

Сторонник ИГ готовил теракт в Пятигорске на концерте Павла Воли в ДК София

Сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) готовил теракт на концерте Павла Воли в ДК «София» в Пятигорске. Об этом сообщает Baza.

Выступление артиста, намеченное на 16 апреля, было отменено за несколько часов до начала. 24-летний гражданин Таджикистана Исроилджон Курбонов намеревался поджечь ДК во время концерта, для чего заготовил три коктейля Молотова.

При подготовке нападения он за неделю провел разведку у места предполагаемого теракта, снял видео и фото здания ДК. Задание на совершение нападения Курбонов получил в мессенджере от куратора по ником Аюб, находящегося на территории Украины.

16 апреля сообщалось о предотвращении теракта в Пятигорске. ФСБ задержала иностранца и обнародовала кадры его задержания.