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15:26, 17 апреля 2025Силовые структуры

Целью захваченного ФСБ террориста оказался концерт Павла Воли в Пятигорске

Сторонник ИГ готовил теракт в Пятигорске на концерте Павла Воли в ДК София
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) готовил теракт на концерте Павла Воли в ДК «София» в Пятигорске. Об этом сообщает Baza.

Выступление артиста, намеченное на 16 апреля, было отменено за несколько часов до начала. 24-летний гражданин Таджикистана Исроилджон Курбонов намеревался поджечь ДК во время концерта, для чего заготовил три коктейля Молотова.

При подготовке нападения он за неделю провел разведку у места предполагаемого теракта, снял видео и фото здания ДК. Задание на совершение нападения Курбонов получил в мессенджере от куратора по ником Аюб, находящегося на территории Украины.

16 апреля сообщалось о предотвращении теракта в Пятигорске. ФСБ задержала иностранца и обнародовала кадры его задержания.

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