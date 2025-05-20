Депутат Рады назвал худшую для Украины фразу Трампа после переговоров с Путиным

Депутат Рады Гончаренко испугался выхода США из переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп высказыванием о том, что условия для мира будут обсуждаться только Россией и Украиной, в сущности заявил о выходе Вашингтона из переговорного процесса, и это негативно скажется на позиции Украины. Такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Нам нужно было стоять до последнего, чтобы США были на переговорах и являлись частью переговоров. А теперь будет так: ну вот Украина с Россией не смогла договориться, извините», — написал Гончаренко.

Политик отметил, что такой сценарий означает дипломатическое поражение для Украины. Он также предположил, что до конца года стороны не смогут достичь мирного соглашения.

Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и конфликта. По его словам, условия для начала российско-украинских переговоров согласуют обе стороны.