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20:15, 20 мая 2025Мир

ЕС захотел поучаствовать в следующих переговорах России и Украины

Еврокомиссия: ЕС и США могут поучаствовать в следующих переговорах РФ и Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Reuters

Представители Европейского союза (ЕС) и США могут поучаствовать в следующих переговорах РФ и Украины. Об этом на брифинге сообщила спикер Еврокомиссии (ЕК) Паула Пиньо. Трансляция мероприятия доступна на сайте ЕК.

Как указала чиновница, накануне президент США Дональд Трамп проинформировал ряд европейских лидеров, в том числе главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Пиньо назвала это положительным моментом.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине отвлекает западные страны от более серьезных угроз в Азии.

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