ЕС захотел поучаствовать в следующих переговорах России и Украины

Еврокомиссия: ЕС и США могут поучаствовать в следующих переговорах РФ и Украины

Представители Европейского союза (ЕС) и США могут поучаствовать в следующих переговорах РФ и Украины. Об этом на брифинге сообщила спикер Еврокомиссии (ЕК) Паула Пиньо. Трансляция мероприятия доступна на сайте ЕК.

Как указала чиновница, накануне президент США Дональд Трамп проинформировал ряд европейских лидеров, в том числе главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Пиньо назвала это положительным моментом.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине отвлекает западные страны от более серьезных угроз в Азии.