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19:14, 20 мая 2025Мир

США заявили о «более серьезных угрозах» по сравнению с Украиной

Госсекретарь США Рубио: Украина отвлекает Запад от более серьезных угроз
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Samuel Corum / Globallookpress.com

Конфликт на Украине отвлекает западные страны от более серьезных угроз в Азии. С таким заявлением на брифинге выступил госсекретарь США Марко Рубио, трансляция мероприятия доступна на YouTube.

«Каждая минута и каждый доллар, который мы тратим на этот конфликт, — это ресурсы, которые не идут на предотвращение более катастрофической конфронтации в Индо-Тихоокеанском регионе», — заметил американский дипломат.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник в Киеве сообщила, что президент США Дональд Трамп хочет выйти из переговоров по Украине.

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