США заявили о «более серьезных угрозах» по сравнению с Украиной

Госсекретарь США Рубио: Украина отвлекает Запад от более серьезных угроз

Конфликт на Украине отвлекает западные страны от более серьезных угроз в Азии. С таким заявлением на брифинге выступил госсекретарь США Марко Рубио, трансляция мероприятия доступна на YouTube.

«Каждая минута и каждый доллар, который мы тратим на этот конфликт, — это ресурсы, которые не идут на предотвращение более катастрофической конфронтации в Индо-Тихоокеанском регионе», — заметил американский дипломат.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник в Киеве сообщила, что президент США Дональд Трамп хочет выйти из переговоров по Украине.