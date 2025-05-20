В Киеве заявили о желании Трампа выйти из переговоров по Украине

FT: В Киеве сообщили о желании Трампа выйти из переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп хочет выйти из переговоров по Украине. О соответствующем желании американского лидера сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного украинского чиновника, осведомленного о ходе обсуждений.

«Мы ясно видим, что Трамп хочет выйти из переговоров. Цель — удержать американцев на переговорах и прийти к общему мнению о том, как обеспечить прекращение огня», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее стало известно, с какой просьбой президент Украины Владимир Зеленский обращался к Дональду Трампу. По информации FT, представитель Киева умолял американского лидера не дистанцироваться от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

19 мая Трамп позвонил Зеленскому. Разговор политиков продлился несколько минут.