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11:17, 20 мая 2025Бывший СССР

Появилось видео с уничтожением украинских беспилотников в Сумской области

Минобороны: Дроны центра «Рубикон» поразили 25 украинских БПЛА в Сумской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

FPV-дроны центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Сумской области. Видео опубликовано в Telegram-канале центра.

На видео, предоставленном ведомством, показано, как расчеты FPV-дронов уничтожили украинские беспилотники. Было ликвидировано 25 БПЛА, включая модели «Фурия», «Лелека-100», «Мара», Darts, «Гор», «Домаха» и другие.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России начали применять беспилотники с искусственным интеллектом. Такая разработка неуязвима для средств противовоздушной обороны.

Вот это да!
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