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11:38, 20 мая 2025Силовые структуры

Генерал-майор ФСИН раскрыла число созданных в России центров пробации

Генерал ФСИН Коробкова: В 37 субъектах России уже создано 47 центров пробации
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В 37 субъектах России уже созданы 47 центров пробации. Об этом в интервью ТАСС рассказала начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, ФСИН России генерал-майор внутренней службы Елена Коробкова.

По ее данным, в Тюменской области — 3 центра, по 2 — в Краснодарском крае, Воронежской, Липецкой, Магаданской, Сахалинской, Свердловской, Челябинской, Кемеровской областях. Центры пробации создают некоммерческие организации, в том числе религиозные, и их задача в первую очередь — предоставление места пребывания на период, когда нужно адаптироваться освободившемуся из колонии. Например, в Приморском крае центр пробации создан религиозной общественной организацией «Душепопечительский центр реабилитации граждан в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского», а в Свердловской области — при содействии Екатеринбургской епархии Русской православной церкви.

Генерал ФСИН уточняет, что в тех регионах, где такие центры пока не созданы, заключено соглашения с социальными центрами и организациями, которые предоставляют в том числе возможность проживания. Суммарно таких соглашений больше 1,6 тысячи. «Необходимо, чтобы в каждом регионе было создано хотя бы по одному такому центру, и такая работа сейчас ведется», — заявляет Коробкова.

Пробация в России — это комплекс мер, которые различные органы и организации принимают для окозания всесторонней помощи осужденным и тем, кто уже освободился из исправительных учреждений, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Сейчас пробацию прошли 25 тысяч осужденных.

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