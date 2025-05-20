Из-за массового отравления людей шаурмой в Подмосковье возбудили дело

СК: В Подмосковье возбуждено дело после массового отравления людей шаурмой

В Подмосковье следователи возбудили дело из-за массового отравления людей продуктами питания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 («Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья») УК РФ. Следователи, представители прокуратуры и Роспотребнадзора осмотрели заведение, где произошло отравление, и изъяли образцы проданного товара. Торговый павильон опечатан и закрыт.

Ранее стало известно, что в городе Егорьевск произошло массовое отравление шаурмой. Среди отравившихся — семеро детей. Все они делали заказы в заведении «Вкус Востока».