Минобороны России назвало нового командующего группировкой войск «Центр»

Минобороны РФ: Группировкой «Центр» на СВО командует генерал-полковник Солодчук

Группировкой войск «Центр» в ходе специальной военной операции (СВО) командует генерал-полковник Валерий Солодчук. Нового командующего группировкой назвало Министерство обороны России в Telegram.

В тексте сообщения оборонного ведомства рассказывалось о визите главы Минобороны Андрея Белоусова в командный пункт группировки, а Солодчук представлен как ее глава и командующий Центрального военного округа (ЦВО).

Известно, что ранее генерал-полковник Солодчук командовал группировкой, освобождавшей от Вооруженных сил Украины Курскую область. Одним из первых о новой должности генерала сообщил российский военкор Александр Коц.

Прежний глава ЦВО генерал Андрей Мордвичев был назначен главкомом Сухопутных войск России.