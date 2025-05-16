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07:28, 16 мая 2025Россия

Командующего боями под Курском назвали возможным руководителем группировки войск «Центр»

Военкор Коц: Новым командующим группировкой войск «Центр» назначен Солодчук
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Новым командующим группировкой войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО), по неофициальным данным, назначен Валерий Солодчук, который руководил боями в Курской области. Об этом заявил военкор Александр Коц в Telegram-канале.

Солодчук возглавлял группировку «Курск». Кроме того, по словам военкора, он участвовал в обороне Кременной в конце 2022-начале 2023 года.

Солодчук сменит на посту командующего войск «Центра» Андрея Мордвичева. Его, согласно неофициальным данным, назначили командующим Сухопутными войсками России вместо Олега Салюкова, который покинул этот пост из-за возраста — ему вскоре исполнится 70 лет.

Салюков занимал пост главкома Сухопутных войск с 2014 года. В четверг, 15 мая, президент России Владимир Путин назначил его заместителем секретаря Совета Безопасности России и отстранил от занимаемой должности. Салюков неоднократно командовал парадами Победы на Красной площади в Москве, в том числе парадом в честь 80-летия Победы в этом году.

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