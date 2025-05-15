Стал известен возможный новый главком Сухопутных войск России

Mash: Новым командующим Сухопутными войсками России назначен Андрей Мордвичев

Новым главнокомандующим Сухопутными войсками России, согласно неофициальным данным, назначен Андрей Мордвичев. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

По информации издания, бывшего командира Сухопутными войсками Олега Салюкова освободили от должности из-за возраста. 21 мая генералу армии исполнится 70 лет.

Салюков занимал пост главкома Сухопутных войск с 2014 года. В четверг, 15 мая, президент России Владимир Путин назначил его заместителем секретаря Совета Безопасности России и отстранил от занимаемой должности. Салюков неоднократно командовал парадами Победы на Красной площади в Москве, в том числе парадом в честь 80-летия Победы в этом году.

Модвичев в 2017 году был начальником Южно-Сахалинского гарнизона, после чего стал заместителем командующего и начальником штаба 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, а затем — получил должность первого заместителя командующего восьмой гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа. Сейчас он командует группировкой войск «Центр» в зоне специальной военной операции (СВО).