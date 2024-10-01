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13:19, 1 октября 2024Россия

Командующий группировкой «Центр» ВС России доложил о взятых за месяц населенных пунктах

Глава группировки «Центр» ВС РФ Мордвичев: за месяц взяты 12 населенных пунктов

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

За сентябрь на красноармейском направлении группировкой войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) России взяты под контроль около 130 квадратных километров территории. Об этом главе Министерства обороны Андрею Белоусову доложил командующий группировкой Андрей Мордвичев, его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

Как заявил Мордвичев, за один только месяц под российский контроль перешли 12 населенных пунктов.

Из сообщения оборонного ведомства следует, что Белоусов высоко оценил действия бойцов группировки «Центр» в зоне спецоперации.

О том, что Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр», стало известно сегодня, 1 октября. Он вручил отличившимся солдатам и офицерам государственные награды.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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