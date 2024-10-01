Глава Минобороны Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»

Глава Минобороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр». Об этом сообщает телеканал «Звезда» в Telegram.

На видео, часть которого по соображениям секретности лишена звукового сопровождения, заслушивает доклад командования группировки об обстановке в зоне спецоперации на подконтрольном ей участке. Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру о ходе военных действий.

Белоусов высоко оценил результаты боевой работы группировки, отметили в Минобороны. Он вручил отличившимся солдатам и офицерам государственные награды.

1 октября глава Минобороны обратился к сухопутным войскам и поздравил их с профессиональным праздником. В частности, он отметил вклад пехоты в проведение спецоперации. «Воины-сухопутчики умело действуют в не­простых условиях обстановки в ходе специальной военной опера­ции, вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны», — сказал Белоусов.

