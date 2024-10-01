Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:13, 1 октября 2024Россия

Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»

Глава Минобороны Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

Глава Минобороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр». Об этом сообщает телеканал «Звезда» в Telegram.

На видео, часть которого по соображениям секретности лишена звукового сопровождения, заслушивает доклад командования группировки об обстановке в зоне спецоперации на подконтрольном ей участке. Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру о ходе военных действий.

Белоусов высоко оценил результаты боевой работы группировки, отметили в Минобороны. Он вручил отличившимся солдатам и офицерам государственные награды.

1 октября глава Минобороны обратился к сухопутным войскам и поздравил их с профессиональным праздником. В частности, он отметил вклад пехоты в проведение спецоперации. «Воины-сухопутчики умело действуют в не­простых условиях обстановки в ходе специальной военной опера­ции, вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны», — сказал Белоусов.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Умер певец Вячеслав Добрынин

      Россиянам назвали места для наблюдения за китами

      Стало известно об окружении Угледара российскими войсками

      Российского военного осудили на 5,5 года за уклонение от службы

      В Центробанке предупредили о росте ставки выше 20 процентов

      Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

      На Церере обнаружили застывший океан

      Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»

      Беременная россиянка захотела принять участие в СВО и получила отказ

      Авербух пожаловался на падение интереса к фигурному катанию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше