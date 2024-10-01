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07:21, 1 октября 2024Россия

Министр обороны России обратился к сухопутным войскам и высказался об их участии в СВО

Глава МО России Белоусов поздравил бойцов сухопутных войск с праздником
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к бойцам сухопутных войск и поздравил их с профессиональным праздником. Обращение главы Минобороны опубликовано на официальном сайте ведомства.

В тексте письма к бойцам и ветеранам этого вида войск Белоусов подчеркнул, что те «неизменно демон­стрируют высочайшее мастерство и боевую выучку», а также успешно осваивают современное вооружение. Также министр высказался об участии сухопутных войск в специальной военной операции (СВО).

«Воины-сухопутчики умело действуют в не­простых условиях обстановки в ходе специальной военной опера­ции, вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны», — высказался Белоусов.

Ранее, 27 сентября, сообщалось, что Белоусов встретился с военкорами, работающими в зоне проведения специальной СВО. В ходе встречи участники обсудили проблемы, касающиеся различных участков фронта.

ЖЗЛ
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