В России предрекли новому главкому Сухопутных войск «мощную» должность

Сладков предрек новому главкому Сухопутных войск Мордвичеву значимую должность

Новый главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев через несколько месяцев может занять значимую должность, считает военкор Александр Сладков. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Командующего войсками ЦВО генерала Мордвичева назначили главкомом Сухопутных войск России. Думаю, это на месяц-два-три. Дальше будет другая, значимая и мощная должность», — написал Сладков.

Место Мордвичева, как сообщал военкор Александр Коц, займет Валерий Солодчук, который руководил боями в Курской области.

Мордвичев, по мнению военкора, оправданно и заслуженно растет в своем статусе. Он, согласно неофициальным данным, заменил на посту главкома Сухопутных войск Олега Салюкова, который руководил войсками с 2014 года. Салюков покинул этот пост из-за возраста — ему вскоре исполнится 70 лет.

Президент России Владимир Путин 15 мая назначил Салюкова заместителем секретаря Совета Безопасности России и отстранил от занимаемой должности. Салюков неоднократно командовал парадами Победы на Красной площади в Москве, в том числе парадом в честь 80-летия Победы в этом году.