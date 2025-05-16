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08:41, 16 мая 2025Россия

В России предрекли новому главкому Сухопутных войск «мощную» должность

Сладков предрек новому главкому Сухопутных войск Мордвичеву значимую должность
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Новый главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев через несколько месяцев может занять значимую должность, считает военкор Александр Сладков. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Командующего войсками ЦВО генерала Мордвичева назначили главкомом Сухопутных войск России. Думаю, это на месяц-два-три. Дальше будет другая, значимая и мощная должность», — написал Сладков.

Место Мордвичева, как сообщал военкор Александр Коц, займет Валерий Солодчук, который руководил боями в Курской области.

Мордвичев, по мнению военкора, оправданно и заслуженно растет в своем статусе. Он, согласно неофициальным данным, заменил на посту главкома Сухопутных войск Олега Салюкова, который руководил войсками с 2014 года. Салюков покинул этот пост из-за возраста — ему вскоре исполнится 70 лет.

Президент России Владимир Путин 15 мая назначил Салюкова заместителем секретаря Совета Безопасности России и отстранил от занимаемой должности. Салюков неоднократно командовал парадами Победы на Красной площади в Москве, в том числе парадом в честь 80-летия Победы в этом году.

ЖЗЛ
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