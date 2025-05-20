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19:13, 20 мая 2025Из жизни

Мужчина потребовал от ресторана быстрого питания 80 миллионов рублей за лук в гамбургере

WCAU: Американец потребовал 1 млн долларов от ресторана за лук в гамбургере
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Sweet_tomato / Shutterstock / Fotodom

В США житель штата Техас подал иск на ресторан быстрого питания из-за лука в гамбургере, который якобы вызвал у него приступ аллергии. Об этом сообщает телеканал WCAU.

Демери Арделл Уилсон потребовал от 250 тысяч до одного миллиона долларов (от 20 до 80 миллионов рублей) от ресторана сети Whataburger, сотрудники которого добавили в его гамбургер лук, хотя он просил этого не делать.

В иске сказано, что 24 июля 2024 года американец посетил одно из заведений сети в округе Харрис, где заказал блюдо и попросил убрать из него лук. Этого, по его словам, не сделали, из-за чего у него случился приступ аллергии, и ему пришлось обратиться к врачу. Мужчина расценил поведение сотрудников Whataburger как халатность.

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WCAU отмечает, что на сайте сети есть страница со списком продуктов, которые могут вызвать аллергию, и лука среди них нет. Телеканал также обнаружил, что ранее Уилсон уже пытался судиться с сетью ресторанов Sonic Drive-In, однако его иск был отклонен через месяц после подачи.

Ранее в США женщина попала под суд за нападение на сотрудницу кафе и оказалась на ее месте. Американке предложили сократить тюремный срок в обмен на работу в фастфуд-ресторане.

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