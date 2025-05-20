На Украине начали готовить политзаключенных для обмена с Россией

На Украине начали предлагать политзаключенным стать частью обмена пленными с РФ

В следственных изоляторах (СИЗО) Украины начали предлагать политзаключенным стать частью обмена пленными с Россией в формате «1000 на 1000». Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в адвокатском сообществе.

По информации издания, такие предложения поступают узникам по статьям украинского законодательства о госизмене, сепаратизме и коллаборационизме.

«Да, всех из "политических" хат дергают, предлагают. Люди есть разные — и соглашаются, и отказываются», — сообщает источник издания.

Адвокаты сообщают, что задержанные по таким статьям, как правило, это те, кто был задержан за поджог автомобилей, фотографирование военных объектов или те, кого «тупо подставили», отмечает неназванный украинский юрист.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал обмен пленными между Киевом и Москвой в формате «1000 на 1000» главным итогом переговоров в Стамбуле. «Сейчас наша команда прорабатывает детали обмена. Благодарен всем, кто помогает», — написал он.