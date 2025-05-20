На Западе назвали вероятное последствие разговора Трампа с Путиным

Atlantic: Отступление Трампа от переговоров может открыть дверь для санкций

Отступление президента США Дональда Трампа от мирных переговоров по Украине может открыть дверь для санкций против России. Такое вероятное последствие разговора главы Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным назвало издание The Atlantic.

«Трамп, похоже, отказывается от участия Америки в мирных переговорах», — говорится в материале. Отмечается, что за таким шагом американского лидера может последовать возобновление антироссийских ограничений.

По данным издания, однопартийцы Трампа смогут надавить на него в этом вопросе, а также смогут убедить его помочь Украине и отправить дополнительное оружие, однако это кажется маловероятным.

Ранее президент США объяснил причину отказа вводить новые санкции против России. Политик отметил, что принял такое решение, поскольку есть шанс на урегулирование. При этом Трамп не исключил, что в какой-то момент введение новых санкций может произойти.