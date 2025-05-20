Трамп: новые санкции против РФ не введены, поскольку есть шанс на урегулирование

Президент США Дональд Трамп объяснил причину отказа вводить новые санкции против России. Он отметил, что принял такое решение, поскольку есть шанс на урегулирование, передает РИА Новости.

«Потому что я думаю, что есть шанс чего-то достичь. А если вы это сделаете, вы также можете сделать намного хуже», — сказал глава Белого дома.

При этом американский лидер не исключил, что в какой-то момент введение новых санкций может произойти.

Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что в Сенате подготовили проект новых антироссийских санкций, однако заявил, что сам выступает за договоренности. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

