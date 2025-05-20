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01:49, 20 мая 2025Мир

Трамп объяснил причину отказа вводить новые санкции против России

Трамп: новые санкции против РФ не введены, поскольку есть шанс на урегулирование
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Hu Yousong / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп объяснил причину отказа вводить новые санкции против России. Он отметил, что принял такое решение, поскольку есть шанс на урегулирование, передает РИА Новости.

«Потому что я думаю, что есть шанс чего-то достичь. А если вы это сделаете, вы также можете сделать намного хуже», — сказал глава Белого дома.

При этом американский лидер не исключил, что в какой-то момент введение новых санкций может произойти.

Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что в Сенате подготовили проект новых антироссийских санкций, однако заявил, что сам выступает за договоренности. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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