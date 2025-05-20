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08:33, 20 мая 2025Мир

На Западе назвали возможные рычаги воздействия Трампа на Россию

CNN: США могут ослабить санкции, чтобы склонить Россию к уступкам
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Samuel Corum / Globallookpress.com

США могут ослабить санкции против России, чтобы склонить Москву к уступкам в переговорах. Об этом сообщает CNN.

«Пределы того, что Соединенные Штаты могут предложить России в данный момент в плане рычагов воздействия, видны из космоса», — говорится в материале.

Отмечается, что США могли бы усилить санкции, введя ограничения против связанных с Россией компаний из Индии и Китая, однако это приведет к очередному «торговому разрыву с мировыми державами, с которыми Вашингтон только что помирился».

Кроме того, в качестве альтернативы США могут ослабить санкции, но это разозлит их европейских союзников и, скорее всего, не сработают без поддержки стран Европы.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил причину отказа вводить новые санкции против России. Он отметил, что принял такое решение, поскольку есть шанс на урегулирование. При этом американский лидер не исключил, что в какой-то момент введение новых санкций может произойти.

Вот это да!
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