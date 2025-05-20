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09:04, 20 мая 2025Мир

На Западе признали ограниченность влияния США после разговора Путина и Трампа

CNN: США признали ограниченность своего влияния и оставили роль мирового лидера
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа показал, что США признали ограниченность своего влияния на мировую политику и оставили роль мирового лидера. Об этом пишет CNN.

Телеканал отмечает, что Соединенные Штаты, будучи крупнейшей военной силой и экономикой мира, десятилетиями сохраняли доминирующее влияние на международную политику.

«Но Трамп считает, что роль Америки меньше. Возможно, это тот момент, когда он наконец понял, что Путин — это человек, который не ищет его одобрения или преданности, и отступил. Если это так, то Соединенные Штаты (...) признали ограниченность своего влияния», — говорится в материале.

Ранее Трамп назвал условие для выхода США из урегулирования конфликта на Украине. Американский лидер подчеркнул, что это может произойти в том случае, если ситуация в переговорах Москвы и Киева не изменится.

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