На Западе признали ограниченность влияния США после разговора Путина и Трампа

CNN: США признали ограниченность своего влияния и оставили роль мирового лидера

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа показал, что США признали ограниченность своего влияния на мировую политику и оставили роль мирового лидера. Об этом пишет CNN.

Телеканал отмечает, что Соединенные Штаты, будучи крупнейшей военной силой и экономикой мира, десятилетиями сохраняли доминирующее влияние на международную политику.

«Но Трамп считает, что роль Америки меньше. Возможно, это тот момент, когда он наконец понял, что Путин — это человек, который не ищет его одобрения или преданности, и отступил. Если это так, то Соединенные Штаты (...) признали ограниченность своего влияния», — говорится в материале.

Ранее Трамп назвал условие для выхода США из урегулирования конфликта на Украине. Американский лидер подчеркнул, что это может произойти в том случае, если ситуация в переговорах Москвы и Киева не изменится.