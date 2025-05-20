Трамп назвал условие для выхода из урегулирования по Украине

Трамп допустил, что США передадут Европе роль в урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что произойдут серьезные изменения в урегулировании конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что в ситуацию вовлечены «очень большие эго», поэтому он уверен в изменениях. Он назвал условие для выхода из урегулирования по Украине и подчеркнул, что отступит, если перемен не случится. При таком сценарии Вашингтон передаст свою роль Европе.

«Если нет, если этого не произойдет, я отступлю, а им придется продолжать [переговоры]. Это ситуация в Европе, и она должна была оставаться там», — допустил он.

Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и конфликта. По его словам, условия для начала диалога согласуют обе стороны.

Телефонные переговоры президентов России и США состоялись 19 мая. Диалог продолжался более двух часов. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал разговор политиков «деловым, содержательным и весьма полезным».