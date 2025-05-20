Не знавшая о беременности женщина неожиданно родила на унитазе

В Таиланде не знавшая о беременности женщина неожиданно родила в туалете

Не знавшая о беременности жительница Бангкока, Таиланд, неожиданно родила на работе. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 18 мая на заправке у шоссе в районе Ханнаяо. Сотрудники заведения вызвали экстренные службы после того, как их коллега рассказала, что только что родила в туалете. Спасатели обнаружили ребенка живым в унитазе. Выяснилось, что его мать не подозревала о беременности, так как месячные у нее шли как обычно.

Женщина, у которой есть два других ребенка, сказала, что на работе почувствовала сильную боль в животе и головокружение. Она пошла в туалет и там внезапно родила, сидя на унитазе. После этого тайка побежала обратно в зал и попросила коллег о помощи.

Сначала женщину обвинили в том, что она хотела бросить ребенка. Однако она объяснила, что убежала из туалета, потому что у нее был шок. Кроме того, ей показалось, что ребенок не двигается и не дышит. Тайка призналась, что во время предыдущих беременностей у нее так же продолжались месячные.

Мать и младенца доставили в больницу. Женщина заявила, что не собирается отказываться от ребенка.

В ноябре 2024 года сообщалось, что жительница американского штата Иллинойс узнала о беременности благодаря простуде. Женщина обратилась к врачу, который случайно обнаружил, что она беременна четверняшками.