Огромный удар по репутации НАТО связали с Украиной

Науседа: Отказ Украине в членстве нанесет огромный удар по репутации НАТО

Отказ НАТО от обещания Киеву о членстве нанесет удар по репутации альянса. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Telegram-канал «Sputnik Литва».

«На последних трех саммитах НАТО мы очень четко усиливали текст о перспективах Украины в НАТО. А сейчас просто взять и все это перечеркнуть — это серьезно подорвет авторитет НАТО. Это (...) нанесло бы огромный удар по репутации НАТО», — отметил глава государства.

Науседа назвал членство в НАТО «самым дешевым способом» для Украины получить гарантии безопасности. Президент Литвы добавил, что Киеву следует принять участие в саммите альянса, который пройдет в Гааге в июне.