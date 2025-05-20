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10:11, 20 мая 2025МирЭксклюзив

Перспективы мира на Украине после беседы Путина с Трампом оценили

Политолог Дубравский: Россия и США взяли тренд на урегулирование конфликта
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал важным сигналом, означающим сдвиг в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал американист и политический аналитик, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

По его словам, еще в самом недавнем прошлом, во время президентства Джо Байдена, о подобных контактах на высшем уровне, призванных приблизить мир, нельзя было и помыслить.

«Я бы охарактеризовал прошедший разговор как однозначно положительный. Он показал, что тренд на разрешение конфликта все-таки взят», — сказал Дубравский.

Беседа Путина и Трампа состоялась вечером в понедельник, 19 мая. Она продолжалась более двух часов.

По ее итогам, как заявил американский президент, стороны договорились, что Россия и Украина немедленно приступят к переговорам о прекращении огня, параметры соглашения будут определяться напрямую Москвой и Киевом, обсуждение условий завершения конфликта начнется в кратчайшие сроки.

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