Посольство России потребовало от Дании расследовать осквернение памятника советским воинам

Посольство РФ потребовало от Дании расследовать осквернение памятника

Посольство России потребовало от властей Дании расследовать случай осквернения памятника советским воинам на кладбище «Биспебьерг», инцидент произошел в канун 9 мая. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.

«Посольство обратилось к датским властям с требованием расследовать данный случай вандализма и привлечь преступника к ответственности», — подчеркнули дипломаты.

Посольство заявило, что власти Дании до сих пор не прокомментировали меры, принятые по запросу России. В свою очередь администрация кладбища осудила случай вандализма и устранила причиненный ущерб, добавили в дипмиссии, выразив благодарность за проявленное уважение к памяти советских солдат.

Ранее стало известно, что российские следователи заочно привлекли к ответственности 253 иностранцев по делу об осквернении советских памятников в странах Европы.