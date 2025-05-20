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07:32, 20 мая 2025Мир

Посольство России потребовало от Дании расследовать осквернение памятника советским воинам

Посольство РФ потребовало от Дании расследовать осквернение памятника
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал посольства России в Дании

Посольство России потребовало от властей Дании расследовать случай осквернения памятника советским воинам на кладбище «Биспебьерг», инцидент произошел в канун 9 мая. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.

«Посольство обратилось к датским властям с требованием расследовать данный случай вандализма и привлечь преступника к ответственности», — подчеркнули дипломаты.

Посольство заявило, что власти Дании до сих пор не прокомментировали меры, принятые по запросу России. В свою очередь администрация кладбища осудила случай вандализма и устранила причиненный ущерб, добавили в дипмиссии, выразив благодарность за проявленное уважение к памяти советских солдат.

Ранее стало известно, что российские следователи заочно привлекли к ответственности 253 иностранцев по делу об осквернении советских памятников в странах Европы.

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