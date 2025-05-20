Прохожий нашел обгоревшее женское тело возле жилого дома в российском регионе

Mash сообщил о смерти женщины от удара молнии в Пермском крае

В Пермском крае доярка сельскохозяйственного предприятия «Колхоз имени Дзержинского» получила смертельный удар молнией. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно, обгоревшую женщину без признаков жизни возле одного из жилых домов нашел прохожий. Он сразу позвонил председателю колхоза и сообщил о случившемся, после чего на место вызвали скорую помощь и полицию.

В результате выяснилось, что тело принадлежит 52-летней доярке. По информации издания, женщина возвращалась с работы, когда началась гроза. Один из разрядов молнии попал в россиянку в 300 метрах от ее дома.

Ранее в Дагестане смертельный удар молнии получил 37-летний пастух Ногайского района. Кроме того, жертвами природного явления стали более 50 животных.

Похожий случай произошел в Екатеринбурге. Там молния ударила в 37-летнюю женщину, отдыхавшую на озере. Разряд вошел россиянке в плечо и вышел через ногу. В результате она впала в кому.