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18:33, 20 мая 2025Интернет и СМИ

Раскрыты даты и место проведения одного из самых грандиозных фестивалей России

Фандом Фест ВКонтакте пройдет 22 и 23 ноября в Москве
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Изображение: страница «Фандом Фест» во Вконтакте

Самый большой фестиваль, посвященный поп-культурам, — Фандом Фест ВКонтакте — пройдет 22 и 23 ноября в Москве на площадке Main Stage. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе «ВКонтакте».

Открылась продажа билетов Early Bird. Их по специальной цене можно купить на официальном сайте или забронировать. В 2024 году все билеты были проданы за неделю до начала мероприятия.

«Впервые проводя Фандом Фест ВКонтакте в 2023 году, мы и мечтать не могли, что уже через год он станет одним из главных поп-фестивалей страны, а билеты будут раскупаться за неделю до события», — прокомментировал директор по маркетингу «ВКонтакте» Никита Ничкалюк.

По его словам, прошлый год показал, что пора двигаться дальше: становиться больше, интереснее, выходить за пределы азиатского сегмента и стараться охватить еще больше субкультур.

«Фандом Фест ВКонтакте в 2025 году — это все, за что нас любит аудитория, и за что, верим, полюбит совершенно новая. Платформа ВКонтакте меняется вместе с интересами пользователей — поэтому трансформация Фандом Феста неизбежна. Готовим много приятных сюрпризов, и нам не терпится о них рассказать», — подчеркнул спикер.

Фандом Фест ВКонтакте — флагманский проект направления Asia by VK. Оно объединяет популярный азиатский контент на платформе. В прошлом году участниками фестиваля стали 15 тысяч поклонников разных жанров поп-культуры. Это косплееры, геймеры, любители кино, k-pop, комиксов, аниме, видеоигр, киберспорта, дорам, вебтунов и digital-art. Они посмотрели премьеры, послушали k-pop-бэнды, прошли мастер-классы от иллюстраторов и художников. Трансляция события собрала более пяти миллионов просмотров. Фандом Фест объединил более 100 звездных гостей. В их числе были бойз-бэнды BLITZERS и TIOT из Южной Кореи, актеры Юра Борисов, Гоша Куценко, Чжэн Ханьи, десятки артистов, авторов, косплееров, сценаристов и художников.

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