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13:49, 20 мая 2025Ценности

Россияне ринулись скупать «Смешариков»

Россияне ринулись скупать игрушки в виде «Смешариков» из «Вкусно и точки»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: «Вкусно и точка»

Россияне ринулись скупать игрушки в виде героев мультфильма «Смешарики», которые начали продавать в ресторанах быстрого питания «Вкусно и точка». Подробности публикует Telegram-канал «Бегущий по рынку».

Известно, что игрушки можно получить при покупке «Кидз Комбо» за 285 рублей в ресторанах сети и в мобильном приложении. В коллекции — Крош, Нюша, Ежик, Бараш, Лосяш, Совунья и БиБи. Отмечается, что во многих ресторанах игрушки уже закончились из-за чрезмерного спроса.

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Кроме того, упомянутые персонажи начали перепродавать на российских маркетплейсах. Цена на них варьируется от 200 до 1500 рублей.

Ранее в мае россияне также ринулись скупать игрушки Лабубу за 50 тысяч рублей. Речь идет о плюшевых игрушках в виде монстров, которые принято вешать на сумку или одежду. Дизайн кукол Labubu китайского бренда Pop Mart создал иллюстратор Касинг Лунг, который родился в Гонконге и вырос в Нидерландах.

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