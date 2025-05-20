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08:50, 20 мая 2025Бывший СССР

Российские войска продвинулись на лиманском направлении

Марочко: ВС России продвинулись у Новосергеевки, Петровского и Редкодуба
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в ходе успешных боевых действий продвинулись в районе Новосергеевки, Петровского и Редкодуба. О наступлении Вооруженных сил (ВС) России на лиманском направлении рассказал в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В ходе активных боевых действий в районах населенных пунктов Новосергеевка, Новоегоровка, Петровское, Редкодуб и Торское нашими войсками улучшено тактическое положение», — заявил экс-военный.

Он добавил, что российским военным на этом участке фронта удалось расширить до одного километра зону огневого контроля, создав угрозу отдельным украинским укрепрайонам.

Ранее Марочко рассказал об уничтожении российскими бойцами переправы под Колесниковкой на купянском направлении. Он добавил, что также российскими войсками был зачищен участок железнодорожного полотна протяженностью 500 метров.

Вот это да!
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