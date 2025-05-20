Секс-символ MMA показала тренировку в откровенном бикини

Девушка — боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант показала фанатам тренировку в откровенном виде. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном ролике секс-символ MMA предстала в пестром бикини, который включал в себя бюстгальтер без бретелей и плавки с высокой посадкой. При этом она надела кроссовки, оформленные леопардовым принтом, и уложила волосы в пучок.

На опубликованных кадрах видно, что звезда спорта отрабатывала удары на специальном манекене.

В апреле сообщалось, что американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», пришла в откровенном наряде на кантри-фестиваль Stagecoach в Калифорнии. Тогда спортсменка поделилась снимком, на котором продемонстрировала фигуру в кроп-топе и джинсовой мини-юбке.