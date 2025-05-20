Дмитриев: Диалог Путина и Трампа важен для понимания в США первопричин конфликта

Диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа крайне важен для понимания американской стороной первопричин конфликта на Украине, его сути и возможных путей его урегулирования. Об этом написал спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в Telegram-канале.

«Диалог Президента РФ Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом крайне важен для понимания в США первопричин, сути и возможных путей решения конфликта на Украине», — говорится в публикации.

Тот факт, что российско-американский диалог способствует сбалансированной и конструктивной позиции администрации президента США, вызывает истерику среди политиков и медиа Европейского союза и Великобритании, подчеркнул Дмитриев.

По словам главы РФПИ, западные политики и СМИ прилагают «титанические усилия», чтобы сорвать конструктивный диалог между Москвой и Вашингтоном.

19 мая Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. После окончания беседы глава Белого дома заявил, что переговоры между Москвой и Киевом «начнутся немедленно», их условия будут согласованы двумя сторонами.