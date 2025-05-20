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12:34, 20 мая 2025Мир

Спецпредставитель Путина указал на истерику у европейских политиков

Дмитриев: контакты Трампа и Путина вызывают истерику у европейских политиков
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Контакты президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа вызывают истерику у европейских политиков. На это указал спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

«То, что этот диалог способствует пока что сбалансированной и конструктивной позиции администрации Трампа, вызывает истерику у европейских политиков, в европейских и британских медиа», — заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что лидеры стран Европы были ошеломлены тем, как Трамп описал свои договоренности с Путиным по итогам телефонного разговора. Издание отмечает, что союзники Киева испугались возможных уступок главы Белого дома по вопросу Украины.

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