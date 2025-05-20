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23:37, 20 мая 2025Интернет и СМИ

Стало известно о провале тактики Зеленского в отношении Трампа

WSJ: Зеленскому не удалось переманить Трампа на свою сторону множеством уступок
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предпринял попытку переманить на свою сторону американского лидера Дональда Трампа в вопросе разрешения конфликта с помощью множества уступок, но ему это не удалось. О провале тактики Киева в отношении главы Белого дома сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Попытка Зеленского переманить Трампа на свою сторону провалилась», — говорится в статье.

Авторы издания полагают, что украинский лидер согласился почти со всеми условиями, которые ему выдвинул Дональд Трамп, однако такой подход ни в чем ему не помог.

Ранее издание «Страна.ua» написало, что разговор президента России Владимира Путина с американским лидером создал две серьезные внутренние угрозы для Зеленского. В первом случае подчеркивается неэффективность главы Украины, во втором — то, что он лично может являться препятствием для подписания перемирия с РФ.

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