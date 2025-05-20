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21:15, 20 мая 2025Мир

Украинцы пожаловались на угрозы и оскорбления со стороны польских полицейских

The-Warsaw: В Польше полицейские угрожали вывезти украинцев в лес за нарушения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В Польше полицейские угрожали вывезти в лес украинцев за распитие алкоголя в неположенном месте. Об этом пишет издание The-Warsaw.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 мая, в городе Прушкув под Варшавой. По словам одного из нарушителей, их отвели к служебной машине, проверили документы и выписали штраф, однако затем полицейские начали оскорблять украинцев из-за их происхождения, употребляя ненормативную лексику.

После этого мужчина сделал правоохранителям замечание, отметив, что конституция Польши гарантирует каждому человеку «право на уважение и адекватное отношение». «Полицейские начали все вместе ржать надо мной, а один из них подошел впритык и сказал: "Если будешь много разговаривать, то мы бросим тебя в бус, вывезем в лес, и все это будет в соответствии с конституцией"», — рассказал украинец.

Он добавил, что написал жалобу в городское управление полиции и попросил провести разбирательство в отношении правоохранителей.

Ранее стало известно, что поляки стали хуже относиться к украинским беженцам. Отмечалось, что из-за этого украинцы стараются не разговаривать на украинском языке в общественных местах.

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