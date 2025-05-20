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15:57, 20 мая 2025Культура

Умер заслуженный артист Украинской ССР

Заслуженный артист Украинской ССР Юрий Гина ушел из жизни в возрасте 93 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ушел из жизни известный советский музыкант и композитор Юрий Гина. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на украинские СМИ.

Заслуженному артисту Украинской ССР и народному артисту Украины было 93 года. Гина был известным преподавателем, выраставшим не одно поколение музыкантов. В 1968 году участвовал в IX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Болгарии со своим фольклорным коллективом.

Юрий Гина является автором не менее ста произведений, а в 1990 году на легендарной фирме грамзаписи «Мелодия» вышла пластинка с композициями музыканта.

Ранее стало известно, что заслуженная артистка УССР Людмила Игнатенко ушла из жизни в возрасте 82 лет. Артистка получила широкую известность благодаря российским сериалам «День рождения Буржуя» и «Возвращение Мухтара».

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