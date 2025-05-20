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14:52, 20 мая 2025Культура

Умерла звезда сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза»

Звезда мексиканского сериала «Богатые тоже плачут» Аурора Клавель ушла из жизни
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Дикая банда»

Актриса Аурора Клавель, известная по ролям в культовых сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза», ушла из жизни. Об этом сообщает издание El Imparcial.

Звезда мексиканских мыльных опер было 88 лет. Смерть Клавель подтвердили ее родственники.

«Аурора не родила детей, но зато у нее были сестры и братья. Долгое время за ней ухаживала сестра Иоланда», — сообщили собеседники издания.

Клавель начала сниматься в кино еще в 60-х годах, а всемирную известность получила в 1994, когда фильм «Гордые сыны Тараумары» удостоился премии на Каннском кинофестивале. Всего на счету артистки более 120 проектов, среди которых популярные во всем мире сериалы «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза».

Ранее стало известно, что актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Кабанов ушел из жизни в 69 лет. Он долгие годы служил на сцене театра «Балтийский дом».

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