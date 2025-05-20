В Германии задались вопросом из-за новых санкций против России

Вагенкнехт назвала сумасшествием введение ЕС 17-го пакета санкций против Москвы

Введение Европейским союзом (ЕС) нового пакета санкций против России является сумасшествием. Об этом заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт на своей странице в социальной сети X.

Она отметила, что пока США и Россия планируют развивать торговые отношения, Евросоюз расширяет свои «саморазрушительные санкции». «Насколько сумасшедшим можно быть?» — задалась она вопросом.

Ранее Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. Он направлен в том числе против почти 200 танкеров, предназначенных для морских перевозок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп взвешивает, какие действия предпринять после введения Евросоюзом новых антироссийских санкций.