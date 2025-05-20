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18:24, 20 мая 2025Мир

Трамп одним словом ответил на вопрос о введении санкций против России

Трамп ответил «посмотрим» на вопрос о введении США санкций против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп взвешивает, какие действия предпринять после того, как Европейский союз и Великобритания ввели новые санкции в отношении России, но не сообщил никаких подробностей. Об этом сообщает Reuters.

«Посмотрим», — сказал глава Белого дома на соответствующий вопрос журналиста.

Американский лидер пояснил, что Вашингтон рассматривает множество вариантов.

Ранее стало известно, что в 17-й пакет санкций Евросоюза вошли 75 физических и юридических лиц из России, Белоруссии, Турции и ОАЭ, ответственных за «действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Британия, в свою очередь, ввела санкции против 18 судов в рамках борьбы с «теневым флотом» России.

Вот это да!
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