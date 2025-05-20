В Киеве заявили о страхе офиса Зеленского из-за офицерского бунта в ВСУ

«Резидент.ua»: Офис президента Украины боится офицерского бунта в ВСУ

В офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского боятся офицерского бунта в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Резидент.ua» со ссылкой на источник в (ОП).

«На Банковой боятся офицерского бунта, вот почему уже ищут замену [главнокомандующему ВСУ Александру] Сырскому, против которого настроены все полевые командиры. [Глава ОП Украины] Андрей Ермак осознает токсичность главкома, но хочет подобрать техническую фигуру без политических амбиций, чтобы не повторять трек с [бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием] Залужным», — говорится в публикации.

Уточняется, что офицерский бунт зреет в украинской армии уже не первый год. Его причиной является продвижение и признание героями «коррупционеров и садистов», в то время как боевые командиры ВСУ оказываются на «заднем плане».

Ранее стало известно, что командование элитной бригады ВСУ организовало бизнес на откатах с боевых выплат бойцам. По информации украинских СМИ, соответствующую систему ввели в 155-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр) Вооруженных сил Украины, подготовленной во Франции.