В МИД рассказали об использовании английского на переговорах в Стамбуле

Захарова: Делегация Киева в Стамбуле зачитала вступительное слово на английском

Делегация Украины на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле зачитала вступительное слово на английском языке, а затем перешла на русский. Об этом рассказала представитель МИД России Мария Захарова, трансляция ее выступления доступна на сайте дипломатического ведомства.

«Украинская делегация зачитала некую вводную часть, какая-то у них была бумажка, потому что они текстом зачитывали. Но опять же, не на украинском языке. Они зачитали вступительное слово на английском», — заявила дипломат.

Она добавила, что в ходе переговоров осуществлялся синхронный перевод на английский, турецкий и украинский языки.

В ходе брифинга Захарова подчеркнула, что Москва готова к контактам с Киевом и теперь слово за украинскими властями. Она также отметила, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о стремлении к миру должны быть подкреплены реальными делами.