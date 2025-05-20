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14:30, 20 мая 2025Бывший СССР

В МИД заявили о готовности к контактам с Украиной

Захарова: Стремление Киева к миру должно быть подкреплено реальными решениями
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия готова к контактам с Украиной, а стремление Киева к миру должно быть подкреплено реальными решениями с его стороны. Об этом на брифинге, трансляция которого доступна на RuTube, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Теперь слово за Киевом. Для него настает важный момент для принятия решений, учитывая те истеричные и противоречивые заявления, шаги и действия, которые мы наблюдали и в эти дни, да и все это время, включавшие ранее спекуляции Зеленского о стремлении к миру. [Они] теперь должны быть подкреплены реальными делами и конкретными шагами», — заявила она, комментируя итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Главы государств созвонились вечером 19 мая. Они разговаривали более двух часов.

После переговоров Владимир Путин назвал возможным прекращение огня на Украине. По его словам, для этого сторонам необходимо подготовить меморандум и достичь соответствующих договоренностей.

Вот это да!
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