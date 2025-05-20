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10:46, 20 мая 2025Бывший СССР

В Раде обвинили Зеленского в превращении Украины в Зимбабве и Гондурас

Депутат Рады Гончаренко: Зеленский довел страну до качества жизни Зимбабве
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) записал видео к годовщине вступления президента Владимира Зеленского в должность, в котором он обвиняет его в превращении Украины в Зимбабве и Гондурас. Видео опубликовано в Telegram-канале чиновника.

Парламентарий приводит фрагменты выступления Зеленского в Верховной Раде шестилетней давности. На них политик обещает превратить Украину в передовую страну, обеспечив уровень жизни, как в Швейцарии.

«А стали Северной Кореей в свободе слова и правах людей, Зимбабве в качестве жизни и Гондурасом в качестве державного управления», — опровергает слова Зеленского парламентарий.

Ранее Гончаренко сравнил Украину с концлагерем из-за действий ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкоматов). По его словам, на Украине необходимо изменить структуру службы, ввести конечные сроки.

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