В России заявили о скором возвращении голливудского кино

Ассоциация владельцев кинотеатров: Голливудское кино частично вернется в Россию

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков сообщил, что фильмы голливудских киностудий могут вернуться в Россию весной 2026 года. Его слова приводит агентство ТАСС.

По мнению Воронкова, судя по тому, что на многих форумах и конференциях обсуждают формат возвращения Голливуда в Россию, можно сделать вывод, что «процесс пошел».

«Ориентируемся на весну 2026 года. Голливудский контент вернется в Россию. Первая ласточка из "окологолливудского" кино — это "Балерина", которая выходит в июне. В ноябре будет третья часть "Иллюзии обмана"», — заявил он.

Также Воронков отметил, что сейчас активно обсуждаются блокировки западного контента за нарушения российского законодательства. Даже того, который на территории нашей страны сейчас не представлен.

Ранее стало известно, что Минкульт России ответил на слухи о запрете «Гарри Поттера» и «Игры престолов». Речь идет о якобы пропаганде идеологии чайлдфри, найденной в этих произведениях.