Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:24, 20 мая 2025Культура

В России заявили о скором возвращении голливудского кино

Ассоциация владельцев кинотеатров: Голливудское кино частично вернется в Россию
Андрей Шеньшаков

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков сообщил, что фильмы голливудских киностудий могут вернуться в Россию весной 2026 года. Его слова приводит агентство ТАСС.

По мнению Воронкова, судя по тому, что на многих форумах и конференциях обсуждают формат возвращения Голливуда в Россию, можно сделать вывод, что «процесс пошел».

«Ориентируемся на весну 2026 года. Голливудский контент вернется в Россию. Первая ласточка из "окологолливудского" кино — это "Балерина", которая выходит в июне. В ноябре будет третья часть "Иллюзии обмана"», — заявил он.

Также Воронков отметил, что сейчас активно обсуждаются блокировки западного контента за нарушения российского законодательства. Даже того, который на территории нашей страны сейчас не представлен.

Ранее стало известно, что Минкульт России ответил на слухи о запрете «Гарри Поттера» и «Игры престолов». Речь идет о якобы пропаганде идеологии чайлдфри, найденной в этих произведениях.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российскую авиабазу атаковали террористы-смертники. Ожесточенный бой с боевиками попал на видео

    США отвергли военное решение конфликта на Украине

    В Челябинске открыли девять новых пляжей

    Загадочный жест рыси в Камчатском крае попал на видео

    Инфляционные ожидания россиян выросли

    В Европе призвали не отказываться от российского газа

    Россиянина приговорили к длительному заключению за жестокую расправу над пенсионеркой

    Белоусов поставил новые задачи в зоне СВО после первых переговоров России с Украиной

    Пассажир самолета непристойно потрогал попутчицу и сунул руку в ее еду

    В США раскрыли подробности покупки самолета за 400 миллионов долларов для Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости