В Совфеде назвали главное отличие позиций Трампа и Байдена

Сенатор Косачев: Трамп концентрируется на том, что объединяет Россию и США

Отношения России и США в ближайшее время, вероятно, будут стабилизироваться, но говорить об их полном восстановлении пока что нельзя. Такую точку зрения высказал зампред Совета Федерации Константин Косачев в беседе с «Известиями».

Чиновник пояснил, что у стран сейчас есть большое количество разногласий. «Но есть обоюдное желание двигаться вперед, несмотря на разногласия, концентрируясь на том, что нас не разделяет. В этом принципиальное отличие позиции президента США Дональда Трампа от его предшественника Джо Байдена», — сказал Косачев.

Он также подчеркнул, что аналогичной Байдену позиции придерживаются и лидеры европейских стран. В то же время Трамп ищет то, что объединяет Москву и Вашингтон. Косачев добавил, что Россия готова к восстановлению межпарламентского диалога с США, но это не должно сопровождаться предварительными неприемлемыми условиями.

19 мая состоялись телефонные переговоры Трампа и Путина, во время которых обсуждалось мирное урегулирование на Украине. Они продлились более двух часов. Лидеры договорились иногда созваниваться.