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22:06, 20 мая 2025Мир

В США раскрыли главную цель Трампа

Комментатор Хинкл назвал главной целью Трампа обеспечить процветание США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Внешняя политика президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа строится вокруг обогащения страны, для чего он пытается лучшим для Вашингтона образом закончить украинский конфликт. Об этом РИА Новости сообщил американский блогер и политический комментатор Джексон Хинкл.

По его словам, главная цель Трампа — обеспечить долгосрочное процветание США. «Он [Трамп] надеется, что можно достичь сделки с Россией. Я не думаю, что ему есть дело, кто контролирует какие территории. Думаю, он хочет возможности заработать как можно больше с Россией», — отметил Хинкл.

По мнению блогера, сейчас американский лидер занят разработкой плана наиболее выгодного для США окончания конфликта на Украине.

Ранее Джексон Хинкл заявил, что Владимира Зеленского нужно посадить в тюрьму за военные преступления. «Зеленский — самый большой нищий в мире», — также написал он.

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