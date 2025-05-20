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04:52, 20 мая 2025Мир

В США рассказали о возможности выбора у Зеленского

Аналитик Риттер заявил, что у Зеленского есть шанс завершить конфликт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть шанс завершить конфликт с Россией с наименьшими потерями. Об этом он высказался на платформе Substack.

Риттер рассказал, что сейчас Зеленский стоит перед выбором. В частности, политик может завершить кризис на условиях, наиболее выгодных Киеву.

«Донбасс и Новороссия потеряны, их не вернуть ни политически, ни силовыми методами. Можно прямо сейчас завершить конфликт, если признать реалии момента», — отметил он.

Ранее Зеленский во время брифинга после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Киев не планирует выводить свои войска из новых регионов России. «Выводить наши войска с наших территорий никто не будет», — подчеркнул он.

Вот это да!
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