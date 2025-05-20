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06:50, 20 мая 2025Мир

В США указали на доминацию России над Украиной на фронте

Аналитик Слебода: ВСУ не могут сдержать наступление России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look press

Армия России доминирует по всей линии фронта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут сдерживать ее наступление. Таким мнением поделился военный аналитик и политолог из США Марк Слебода на YouTube.

По его словам, российская армия проводит наступательные операции на всех направлениях фронта, а у ВСУ не хватает ресурсов — боеприпасов и людей, — чтобы дать какой-либо отпор. Слебода подчеркнул, что любая попытка ВСУ контратаковать оборачивается неудачей.

«Сейчас война на истощение выиграна Россией. Они продолжают искать слабые места в обороне, прорываться и создавать котлы, отрезая снабжение», — отметил аналитик.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали привлекать к выполнению боевых задач женщин. Это связано с тем, что у Киева не хватает солдат.

Вот это да!
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