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23:38, 19 мая 2025Бывший СССР

ВСУ начали привлекать женщин к боевым задачам из-за нехватки солдат

РИА Новости: ВСУ из-за нехватки солдат начали набирать в операторы БПЛА женщин
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) начали появляться женские расчеты операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На этот шаг Киев пошел из-за острой нехватки солдат, сообщил РИА Новости боец с позывным Механик.

«Короче, пилоты у них есть, женщины, да, расчеты прям. Да, ну, потому что это не штурмовое действие», — сказал военнослужащий. По его словам, женщины появляются и в рядах Сил территориальной обороны ВСУ.

Механик отметил, что пока женщин привлекают только к выполнению легких боевых задач.

Ранее сообщалось, что российские бойцы на красноармейском направлении в Донецкой народной республике ликвидировали женский расчет операторов БПЛА ВСУ.

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